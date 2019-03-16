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"250 bin yavrumuz iş bulacak"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "Metro sistemlerinin nereden nereye gideceği belli. 13 milyon metrekareye yakın millet bahçesinin nerede olacağı belli. Gençlik projemiz, kadın projemiz, istihdam projemiz belli. Yaklaşık 250 bin yavrumuz iş bulacak, aş bulacak. Bunları yapmaya gücümüz ve tecrübemiz var"

16 Mart 2019 Cumartesi 18:58
"250 bin yavrumuz iş bulacak"

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Metro sistemlerinin nereden nereye gideceği belli. 13 milyon metrekareye yakın millet bahçesinin nerede olacağı belli. Gençlik projemiz, kadın projemiz, istihdam projemiz belli. Yaklaşık 250 bin yavrumuz iş bulacak, aş bulacak. Bunları yapmaya gücümüz ve tecrübemiz var." dedi.

Özhaseki, partisinin Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen'in seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 17 yaşında Ankara'ya geldiğini söyledi.

Ankara için projelerinin hazır olduğunu belirten Özhaseki, "Metro sistemlerinin nereden nereye gideceği belli. 10 tane raylı metro sisteminin nerelerde olacağı belli. 13 milyon metrekareye yakın millet bahçesinin nerede olacağı belli. Bizim çevre projelerimiz belli. Kültür sanat projelerimiz belli. Gençlik projemiz, kadın projemiz, istihdam projemiz belli. Yaklaşık 250 bin yavrumuz iş bulacak, aş bulacak. Bunları yapmaya gücümüz ve tecrübemiz var." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, ilçelere yönelik olarak yaklaşık 5 bin projeleri bulunduğunu, bunları tamamlamak için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

Ankara'nın, Türkiye'nin en güzel kenti olduğunu söyleyen Özhaseki, "Burası bizim başkentimiz. Burası bizi gurur kentimiz. Burası Gazi Mustafa Kemal'in kenti. En güzel kentimiz burası bizim. Tüm Türkiye'nin gururudur bu kent." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:58
  1. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen

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