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25 yıllık polis memuru judoda Türkiye birincisi oldu

Isparta’da görev yapan polis memuru, katıldığı Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda, 90 kilogram M4 kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:44
25 yıllık polis memuru judoda Türkiye birincisi oldu

Isparta’da görev yapan polis memuru, katıldığı Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda, 90 kilogram M4 kategorisinde Türkiye birincisi oldu.


Ankara’da Türkiye Judo Federasyonu yeni hizmet binasında bulunan spor salonunda düzenlenen şampiyonada, ülke genelinden 8 kadın, 102 erkek olmak üzere, toplam 110 veteran judoju mücadele etti.


Şampiyonaya Isparta adına ferdi olarak katılan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Tim Amirliği’nde görevli 46 yaşındaki Bahadır Dinç, müsabakalara 90 kilogram M4 kategorisinde yarıştı. 25 yıllık polis memuru Dinç, müsabakalarda mücadele ettiği tüm rakiplerini mağlup ederek kendi kategorisinde birinciliği göğüsledi.


Dinç’e müsabakalar sonunda madalya ve katılım belgesi takdim edildi.


Diğer yandan, dereceye girenlerin ödüllerini ise Ankara Valisi Vasip Şahin, Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Federasyon Teknik Asbaşkanı Levent Murat Şahin ve eski Federasyon Başkanı Fatih Uysal verdi.



Isparta adına ilk kez ferdi olarak katıldı


Elde ettiği derece ve madalya ile büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Dinç, "Ortaokul yıllarımdan itibaren judo ile tanıştım. Aslen Burdurluyum. Daha önce memleketimde birçok müsabakaya katıldım. Emniyet Teşkilatında göreve başlamamla birlikte hizmet içi savunma taktiği eğitimlerinde görev aldım. Böyle bir turnuvaya katılmayı uzun zamandır çok istiyorum, bu yıl kısmet oldu. İlk 3’te dereceye gireceğimi düşünüyordum ama birinci olarak daha büyük bir mutluluk yaşadım. Daha önce emniyet adına milli takım seçmelerine katılmıştım ama bu kez ilk defa ferdi olarak ve Isparta adına katıldığım şampiyonada birincilik elde ettim. Benim için çok gurur verici" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:44
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