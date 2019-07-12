25 yıllık işletme mahkeme kararıyla boşaltılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren 25 yıllık işletme, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından açılan dava sonucu mahkeme kararıyla boşaltılıyor. İşletme ortaklarından Yücel Uzunmehmetoğlu seçim öncesinde mağdur edilmeyecekleri yönünde kendilerine verilen sözün yerine getirilmediğini söyledi.

Kdz. Ereğli ilçesinde 1981 yılında merhum İsmail Uzunmehmetoğlu tarafından sahil bandında faaliyet gösteren çay bahçesi sahilde yapılacak düzenlemeler gerekçe gösterilerek 1994 yılında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasına taşındı. 25 yıldır burada faaliyet gösteren işletme 2013 yılında AKM binasının yıkılacağı gerekçe gösterilerek iş yerini boşaltması istendi. Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından açılan dava 6 yıl sonra sonuçlandı ve yıkım kararı gerekçe gösterilerek işletmecinin binayı tahliye etmesi istendi. Kdz. Ereğli Belediyesi avukatları yaşanan gelişmelerle ilgili olarak gazetecilere açıklama yapmayacaklarını belirtirken, işletmenin ortaklarından Yücel Uzunmehmetoğlu seçim öncesinde verilen sözlerin seçimden sonra unutulduğunu dile getirdi. AKM binasının yıkılacağına inanmadığını, bu kararın sadece kendilerini buradan tahliye etmek için alındığına inandığını belirten Yücel, karar ile birlikte 4 ailenin mağdur olduğunu söyledi. Uzunmehmetoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Burası, mahkemenin verdiği yıkım kararı doğrultusunda boşaltılıyor. Pek çok kez başkanla görüşmeye çalışsak da Posbıyık beyefendi görüşmeye sıcak bakmadı. Bize buranın (AKM) mahkemenin verdiği yıkım kararı doğrultusunda yıkılacağı söylendi. Ama ne zaman yıkılacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi. Ama aldığımız duyumlar buranın yıkılmayacağı ve tadilat yapılacağı yönünde. Mahkeme kararında ise tadilat yapılırsa bizi buradan boşaltamayacağı açıkça belli. Mahkeme kararında; buranın tadilat nedeni ile boşaltamayacağı, yıkılacaksa bu kiracıyı buradan tahliye edebilirsiniz diyor. Açıkçası, biz burayı yıkacaklar diye boşaltıyoruz. Biz, mücadelemizi verdik. Hukuki yollardan ne gerekiyorsa yaptık. Burası ile çok mahkeme süreci yaşadık. 2013’ün sonundan beri mahkeme süreçleri yaşadık. Posbıyık döneminde başlamıştık mahkemelere, en son yine Posbıyık gelmeden önce bize vaat ettiği şeyler vardı, mağdur etmeyeceğini söylemişti ama seçim bitti her şey bitti. Bize herhangi bir yer göstermedi. Buraya yıllar önce gelirken de sözler vermişti. Güya Bozhane’ye geçecektik. Orası olmazsa pazarcı esnafı için yapılan yeni belediye binasında yer verecekti. Şu an biz süreci bekleyeceğiz.”

Uzunmehmetoğlu: “Amaç kiracıyı çıkartmak”

Aynı binada faaliyet gösteren Kdz. Ereğli İlçe Halk Kütüphanesi ile Nikah Memurluğu ofislerine yıkım ya da tahliye ile ilgili bir tebligatın yapılmadığını anlatan Uzunmehmetoğlu, “AKM’deki diğer yerler ile ilgili aldığım hiçbir duyum yok. Onlara bir bilgi verilmemiş. Daha önce sinemayı çıkartmışlardı. Kendisine ait nikah salonu var, diğer yerler var. Bize göre burada amaç kiracıyı çıkartmaktır. Hedefleri burayı boşaltmak. Görüşüme göre AKM’yi yıkmayacaklar. Süreçte neler olacak, takip edeceğiz. Belediyeye başka bir yer göstermesi yönünde dilekçede yazdık. Çilek Kafe’yi istedim cevap vermediler. Orasını bize çok daha önce söz vermişti. Uzunmetmet Bahçesi’nden buraya (Teras) geçiş döneminde bize verilen söz Bozhane idi. Burası geçici olacaktı sonrasında Bozhane’ye geçecektik. Hem de Posbıyık’ın kendisi söz vermişti. Posbıyık’ın, bizi Uzunmehmet Çay Bahçesi’nden buraya geçirdikleri süreç için ‘acemilik dönemimizdi, ihale usulü ile vermemiz gerekirdi, bu da suç teşkil etti’ tarzında bizde ifadeleri var. Ama aynı pozisyonda olan farklı yerler de var. Bu uygulamanın sadece bize dayatılması, yarın bir gün onlara da yapılamayacağı anlamına gelmez. ‘Acemiydim, burayı boşalttım’ dedi ama bizden iki sene sonda komşumuz olan Kel Tahsin’in bahçesini sahilden alıp aynı sistemle Cam Kafe’ye taşıdı. Belediye Parkı’ndaki lokantacı Musa’yı aynı şekilde Belediye Plajı’na taşıdı. Biz Posbıyık’tan bir şey istemedik. 40 yıldır Posbıyık’ın yanında olan insanlarız. Ona her şekilde desteği olan insanlarız. Teras Kafe’den 4 aile geçimini sağlıyordu. Hepsinin çocukları da şu an üniversite okuyor. Bu 4 aile de kökten CHP’lidir. Burada belediye verdiğimiz karşılıksız hizmetlerin haddi, sayısı yoktur. Festivaller de dışında belediyenin herhangi bir grubunun, müdürlüklerinin özel durumlarda burada toplanıyorlardı. Yıllarca resmi bayramlaşmalar burada yapıldı. Burada biz ikramlarda bulunduk. Biz bunları karşılık bekleyerek yapmadık.”

Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri, işletmede yer alan çok sayıda eşyayı alarak kamyona yükledi.