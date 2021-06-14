25 yıllık emeği 2 yılda pisliğe çevirdiler! CHP beceriksizliğinin simgesi İSKİ yeniden hortladı

Yavuz Selim İstanbul

CHP’nin 2 yıldır karabulut gibi çöktüğü İstanbul’da İSKİ üzerinden gerçekleştirdiği skandallar, beceriksizlik ve işbilmezliğin en bariz örnekleri olarak tarihe geçiyor. Çeyrek asır aradan sonra İstanbul’un yerel idaresini ele geçiren CHP zihniyeti, kadim şehirde en büyük beceriksizlik örneklerini yine İSKİ üzerinden sergiliyor.

Sözen’in İSKİ’sine dönüş

1993’te Nurettin Sözen yönetiminde tarihi İSKİ yolsuzluğuyla hafızalara kazınan, İstanbul’u çöp, çamur, çukur şehrine dönüştürüp suya hasret bırakan CHP’nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dönemi de benzer rezaletlere sahne oluyor. Önceki gün yağan kısa süreli yaz yağmurunda İSKİ’nin Avcılar’daki şantiyesinin su baskınına uğraması trajikomik hadise olarak kayıtlara geçerken; denize akıtılan pis sular, günler süren su kesintileri, millete tankerle su dağıtma manzaraları, çalışmalar esnasında patlayan su boruları, personellerin kurum araçlarıyla içkili alem düzenlemeleri, peş peşe gelen zam teklifleriyle İSKİ, CHP zihniyetinin iş bilmezliğinin simgesi oldu. AK Parti belediyeciliğiyle hizmetin ve temizliğin sembolü haline dönüşen İSKİ, CHP elinde iki yılda geldiği acınası hal, şu örneklerle kayıtlara geçti:

l Geçtiğimiz gün kısa süreli sağanak yağmurun etkisiyle İSKİ şantiyesini su bastı. 1 işçi boğulmaktan son anda kurtarıldı.

l Silivri’ye 3 gün, Bağcılar’a 2 gün boyunca su verilemedi. Şile ilçesi ise ibretlik manzaralara sahne oldu. 60 saat boyunca susuz kalan Şile halkının tepkileri üzerine ilçeye İSKİ tankeriyle su gönderildi. Su tankerinin önünde sıraya giren vatandaşlar 26 yıl öncesinin İstanbul manzaralarını sergiledi.

Boruları bile onaramıyor

l İstanbul’un en işlek noktalarından Kadıköy’de İSKİ ekipleri, çalışma sırasında su borusunu patlattı. Caddeler su altında kaldı, trafik keşmekeşe döndü, dükkanları su bastı. Esenyurt İstiklal Mahallesi ve Zeytinburnu Kazlıçeşme’de de İSKİ ekiplerinin beceriksizliği dolayısıyla patlayan su borusu, iki ilçeyi göle çevirdi.

l Beylikdüzü Gürpınar’da İSKİ çalışmaları sırasında ekipler doğalgaz borusunun patlamasına neden oldu. Metrelerce yukarı sıçrayan alevleri itfaiye güçlükle söndürdü. İlçe uzun süre doğalgaz ve susuz kaldı.

Personel içki aleminde

l CHP’li belediye kuruluşunun beceriksizliğiyle nam salan personeli, kurum aracıyla içkili alemler düzenledi. İBB ve İSKi’ye ait resmi araçlarla Terkos Gölü kenarında alkollü içki içip alem yapan belediye çalışanları “pes artık” dedirtti.

l Yüksek fatura skandalına konu olan İSKİ, hanelere fahiş bedelli su faturaları yolladı. İstanbullu’nun büyük tepkisini çeken rezalete CHP Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek de itiraz ederek, oturmadığı eve İSKİ tarafından gönderilen 257 TL’lik faturaya isyan etti.

Zam için can atıyor

l İSKİ, yüksek faturaların yanı sıra mevcut su bedeline iki yılda 4 kattan fazla zam teklifi yaptı. Kasım 2019’da %80, Temmuz 2020’de %40, Kasım 2020’de %35, Aralık 2020’de %39, Mayıs 2021’de %50 zam talebinde bulunuldu.

l Canlı popülasyonunun yoğun olduğu Ömerli Barajı’nın ortasına dikenli tel çekildi. Balık, su samuru, pelikan, karabatak gibi çok sayıda hayvanın telef olmasına ve yaralanmasına sebep olan dikenli tele “mühendislik hatası” tepkisi gösterildi.

Salyaları Marmara’da

l İstanbul’daki Kağıthane deresinin suları kirlilikten karardı. Avcılar’daki İSKİ atık su ön arıtma tesisinden denize bırakılan pis su, sahil kesiminde denizin renginin değişmesine ve çevreye ağır koku yayılmasına neden oldu.

l İSKİ, Marmara’yı saran deniz salyasını Çevre Bakanlığı ekipleri müdahale edene dek seyretmekle yetindi. İmamoğlu, AK Parti döneminde projelendirilen İSKİ’nin Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni temel atmama töreniyle durdurarak iş bilmezliğe tac giydirdi.

