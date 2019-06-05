0553 313 94 23

25 yıldır hatim duası yapıp mezarlıkta bayramlaşıyorlar

Osmaniye’de babaannesini kaybeden Mahmut Deveci’nin her Ramazan Bayramı’nda mezarlıkta başlattığı hatim duası geleneği 25 yıldır sürüyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
25 yıldır hatim duası yapıp mezarlıkta bayramlaşıyorlar

Osmaniye’de babaannesini kaybeden Mahmut Deveci’nin her Ramazan Bayramı’nda mezarlıkta başlattığı hatim duası geleneği 25 yıldır sürüyor.


Merkeze bağlı Sakızgediği Köyü’nde vatandaşlar, 25 yıldır 3 aylar içerisinde okudukları hatmi şerifleri ve Yasinlerin dualarını Ramazan Bayramında gerçekleştirdikleri bayramlaşma töreni ile duasını yapıyorlar. 25 yıldır süren ve gelenek haline dönüşen etkinlikte köylüler, toplu bayramlaşma imkanı da buluyor. Organizasyonun babaannesinin vefatının ardından Ramazan bayramında bir araya gelerek hatim dualarını bağışlamak amacıyla başladığını ifade eden emekli öğretmen Mahmut Deveci, “1994 yılında babaannem vefat etti. Vefatından sonra içime böyle bir fikir doğdu. Akrabalarımıza söyledik, böyle bir düşüncemiz var ne diyorsunuz diyerek. Herkes bu teklifi olumlu karşıladılar, başlatalım yapalım dediler. İlk seneler okuyan kişinin durumuna göre bir hatim iki hatim diyorduk. Telefon ederek bilgi alıyordum kaç hatim okudunuz diyerek bilgi alıyordum. Organizasyon büyüdü genişledi herkes vazifesini biliyor mezarlığa gelişte vefat eden yakınları için okudukları hatimlerini bizden iki hatim bizden üç hatim diyorlar kaç hatim okudularsa o şekilde toplamını çıkartıyoruz. Bu sene 341 hatmi şerif okundu. Okunan hatimlerin dualarının bir bölümü 09:00’da Osmaniye mezarlığında, saat 10:00’da köy mezarlığında toplanarak yapıyoruz. Ayrıca bu etkinlik sayesinde eş dost ve akrabalar da bayramlaşma fırsatı yakalamış oluyor” dedi.


Köy muhtarı Mahmut Deveci ise geleneğin seneye yemekli olarak devam edeceğini ifade ederek, “Uzaktan yakından gelen misafirler bu program sayesinde kaynaşıyorlar. Bu kadar insanın ayrı ayrı evlerinde bayramlaşması günler alabilir. Yaklaşık 600 - 700 insan aynı anda aynı mekanda bayramlaşıyor. İnşallah bundan sonraki yıllarımızda da Ramazan Bayramın birinci günü saat11 ile 12 arasında bu etkinliği yemekli olarak gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cilt tonunuzu eşitlemek aslında çok basit | Doğal maske tarifi
    1. Cilt tonunuzu eşitlemek aslında çok..
    2. Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan..
    3. Tosya protokolü vatandaşlarla..
    4. Otomobille hafif ticari araç çarpıştı:..
    5. 24 saniyede motosikleti çaldılar
    6. Everest'ten 11 ton çöp toplandı
    7. Rize’de feci kaza:1 ölü
    8. GÜNCELLEME - Adana'da trafik kazası: 2..
    9. Trump'tan 'fake news' komedisi: O..
    10. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    11. Motor yatın çarptığı teknenin batması
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet..
    13. Talas’ta Taner Yıldız’lı İlçe..
    14. THY Sudan seferlerini iptal etti
    15. İstiklal Caddesi’nde insan seli
    16. Gökyüzünde bayram tatili keyfi
    17. Ailelerin silahlı kavgasında 3..
    18. Bayram ziyareti faciasında ölü sayısı..
    19. 350 metrelik uçurumdan uçtu! Şoför son..
    20. Gaziantep’te iki araç kafa kafaya..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    22. Renan Koen'den Madrid'de piyano resitali
    23. Selendili Yörükler ovacık yaylasında..
    24. ABD’den Küba seyahatlerine yeni..
    25. Kazakistan'da Ramazan Bayramı
    26. Yediemin otoparkındaki araçlar yandı
    27. 450 metre yükseklikteki cam terasta..
    28. Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu
    29. Yusufeli’nde yenilenen seçimi kazanan..
    30. Ticaret savaşında kritik hamle! Çin..
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor