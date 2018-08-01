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2,5 yıl sonra gelen iğrenç intikam!

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A. tutuklandı. Baba ile oğlun bu olayı intikam amaçlı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Tacize uğraya kızın babasının 2,5 yıl önce Mehmet A.’nın oğlu T.A’ya tecavüz ettikleri öğrenildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:45
2,5 yıl sonra gelen iğrenç intikam!

Aydın'da İncirliova'nın kırsal Yazıdere Mahallesi'nde oturan ve eşi tecavüz suçundan cezaevinde bulunan F.T., dün jandarmaya başvurup, Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A.'nın, 10 yaşındaki kızı E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu.

İddiaya göre intikam amaçlı cinsel taciz şikayeti üzerine, pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.T.'nin, hastanede yapılan sağlık kontrolünde cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Bunun üzerine jandarma, Mehmet A. ve oğlu Halil İbrahim A.'yı bu sabah evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen baba-oğul, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMARIN ARDINDAN İNTİKAM ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, küçük kızın cinsel istismara uğramasının ardından 2.5 yıl öncesine dayanan korkunç bir intikam planı ortaya çıktı.

Kırsal Yazıdere Mahallesi'nde besicilik ve çiftçilik yapan T.A., 17 Şubat 2016 tarihinde, jandarmaya gidip, bir çiftlik evinde birlikte içki içtiği arkadaşları Mehmet T. (43) ve Murat A.'nın (35) kendisine bir hafta süreyle tecavüz edip, fotoğraf ve görüntülerini çektiklerini, şantaj yaptıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu.

Jandarma, şikayet üzerine iki şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Geçen 25 Mayıs'ta kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet T. ve Murat A'ya 28 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:45
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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