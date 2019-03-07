25 yıl önce eşinin iş yerine yardıma gitmişti şimdi eşinin patronu oldu

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan Nebiye Yaşar için iş hayatı 25 yıl önce başladı. Eşinin dükkanına yardım amaçlı giden Yaşar, bir zaman sonra yardım ettiği eşinin elinden mesleğini aldı ve kendi dükkanını açarak eşinin patronu oldu.

Gittiği girişim kurslarıyla aldığı hibeler sayesinde dükkan sahibi olan Yaşar “İş hayatım evliliğimle başladı. Çocukları büyütüyorken eşimin yanında yardımcı oluyordum.Zaman içerisinde ‘Ben bu işi yapabilirim’ diye karar verdim. Bayrağı elime aldım. KOSGEB’e başvurdum, girişimcilik kurslarına gittim. Sertifikamı aldım” dedi.

Kadınların inşaat işlerinde de başarılı olduğunu ve kadın istemeden eşinin işi yaptırmadığını sözlerine ekleyen Yaşar “Aslında bayanlardır inşaatın dizaynını ayarlayan. Ben bayan gözüyle daha güzel şeyleri planlıyorum. Mesela ‘Buraya katlanır cam balkon daha güzel yakışır’ diyorum, ‘pvc daha yakışır’ diyorum. Model desen daha hoşuma gidenler oluyor, öneriyorum kabul ediyorlar. İnşaatta da bayanlar tamam demeden erkekler yapmıyorlar. Yalnız bayanın sesi çıkmıyor, arakada kalıyor. Ben öndeyim şuan” şeklinde konuştu.

Kadınlara kendilerine güvenme noktasında öneride bulunan Yaşar, evde dizi izlemek yerine çalışabileceklerini dile getirdi. Yaşar “Önerim kararlı olsunlar, güçlü olsunlar, bir yerden başlasınlar. Oturup elişi yapmasınlar, oturup da sadece dizileri izlemesinler. Ben bunu yaparım dedikleri zaman yapmaları lazım, karar verip gitmeleri lazım. Suskun kalmaları lazım, bende bir bayanım sonuçta” ifadelerini kullandı.

Nebiye Yaşar’ın oğlu Kadir Yaşar annesi ile gurur duyduğunu dile getirerek, inşaatta kadının çalışmasının daha titiz olduğunu sözlerine ekledi. Kadir Yaşar “Nebiye Hatun’un oğluyum. Babadan oğula geçen bir kavram gibi gözüküyor aslında ama bizim durum biraz daha farklı. Biz annemizin peşinden gittik. Hem evde hem de dükkanda daha güzel bir otoritenin peşinden gitmek daha iyi oldu. Kulağa daha hoş gelmekle birlikte daha güzel şeyler de oluyor. Daha titiz oluyoruz” ifadelerini kullanırken, inşaatta annesinin mi yoksa babasının mı sektörde daha iyi olduğunu “İkisiyle aynı evde yaşıyorum o yüzden bu soruyu cevaplandırmayayım” sözleriyle dile getirdi.

Nebiye Yaşar’ın yanında çalışan ve 20 yıldır 15 farklı yerde çalıştığını dile getiren İsmail Dursun ise “Ortalama 20 senedir bu mesleğin içerisindeyim. 15 farklı işyerinde çalıştım. İlk defa bir bayan patronum var. İyi ki de var. Çünkü daha iyi anlıyor. Birçok şeye daha erken müdahale edebiliyor. Ve o başımızda olduğu sürece daha rahat çalışabiliyoruz” dedi.