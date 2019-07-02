0553 313 94 23

25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Samsun Adliyesi'nde işlemlerini yaparken 25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenen hükümlü, çıkış kapısını kırarak kaçma girişiminde bulundu- Durumu fark ederek panik butonuna basan memurun çağırdığı ekiplerce adliye bahçesinde yakalanan hükümlü, tutuklandı

02 Temmuz 2019 Salı 13:05
25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

SAMSUN (AA) - Samsun'da işlemleri için geldiği adliyede 25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince kaçmaya çalışan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2017 yılında Samsun-Ankara kara yolunda bir petrol istasyonunda silahlı yağma suçuna karışan Şerif G. (30), yargılama sonucunu öğrenmek için Samsun Adalet Sarayı'na geldi.

İşlemleri için ön büroya giren Şerif G'nin 25 yıl hapis cezası bulunduğunu öğrenen görevli memur, panik butonuna basarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Cezasını öğrenen hükümlü, nüfus cüzdanını alıp adliyenin çıkışı kapısını kırarak kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerince adliye bahçesinde yakalanan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. Şerif G, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:05
  1. hapis cezası
  2. hükümlü
  3. Samsun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gizem hemşirenin ölümü davasında sanıklara 80 bin lira kefaletle tahliye
    1. Gizem hemşirenin ölümü davasında..
    2. Üzerinde sadece şort ve spor ayakkabı..
    3. Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den..
    4. Yargıtay eski Üyesine FETÖ'den hapis..
    5. Akıncı Üssü davası
    6. Dağcılardan Hakkari’ye yoğun ilgi
    7. Başkan Erdoğan'a Çin'de resmi karşılama
    8. Bayram ediyor
    9. Çivril İlçe Emniyet Müdürü kalp krizi..
    10. İtalya'dan Almanya ve Fransa'ya "AB..
    11. Paletli yüzmede tarihi başarı
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Rizespor cephesinden Vedat Muriç..
    14. Adliyenin kapısını kırıp kaçmak..
    15. Rusya yeni hava savunma füzesini denedi
    16. İstanbul’un kaybettiği seçim imtihanı
    17. e- Devlet askerlik sorgulama ile..
    18. Trabzonspor'un transfer listesinde yer..
    19. Tuzla’da sert köpük imalatı yapılan..
    20. Anız yangını korkuttu
    21. Anayasa Mahkemesi zulme sessiz kalmadı
    22. Amed Sportif Faaliyetler’de ilk hedef..
    23. Vali Çakacak’tan tayini çıkan adli..
    24. Tüy dökücü bitkisel kür tüy dökmeye..
    25. Borsa ilk yarıda yükseldi
    26. GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil park..
    27. Traktörünü yıkarken elektrik akımına..
    28. "Bodrum Sinema Günleri Haftası" başladı
    29. 35 milyon yıllık fosiller incelemeye..
    30. Sudan’da göstericilere 14 Temmuz’da..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız