25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı Samsun Adliyesi'nde işlemlerini yaparken 25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenen hükümlü, çıkış kapısını kırarak kaçma girişiminde bulundu- Durumu fark ederek panik butonuna basan memurun çağırdığı ekiplerce adliye bahçesinde yakalanan hükümlü, tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da işlemleri için geldiği adliyede 25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince kaçmaya çalışan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, 2017 yılında Samsun-Ankara kara yolunda bir petrol istasyonunda silahlı yağma suçuna karışan Şerif G. (30), yargılama sonucunu öğrenmek için Samsun Adalet Sarayı'na geldi. İşlemleri için ön büroya giren Şerif G'nin 25 yıl hapis cezası bulunduğunu öğrenen görevli memur, panik butonuna basarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Cezasını öğrenen hükümlü, nüfus cüzdanını alıp adliyenin çıkışı kapısını kırarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince adliye bahçesinde yakalanan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. Şerif G, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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