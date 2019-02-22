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25 yıl aradan sonra ilk düdüklerini çalacak

Balıkesir Polis Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 764 Çarşı ve Mahalle Bekçisi yemin ederek sertifikalarını aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:00
25 yıl aradan sonra ilk düdüklerini çalacak

Balıkesir Polis Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 764 Çarşı ve Mahalle Bekçisi yemin ederek sertifikalarını aldı. Polis Eğitim Merkezi’nde düzenlenen yemin töreni sonrasında 25 yılı aşkın süredir mahallelerde görülmeyen bekçiler yeniden görev alacak.


Vatanımız ve milletimizin huzuru için görev alacağız


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sertifika töreninde konuşan Birinci dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Meslek içi Eğitim Kursu Birincisi Bektaş Durmuş, “Bugün altı hafta süren Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin hizmet içi eğitimlerinin sona ermesi sebebiyle onurlu bir vazifeye adım atacak olmanın heyecanı ve haklı gururunu yaşamaktayız. Bizler geçmişi şan ve şerefle dolu olan Türk Polis Teşkilatına katılarak vatanımızı ve milletimizi, polis, asker ve jandarmamız ile koruyacak, beka ve huzur temini için yeri geldiğinde canımızı ortaya koyma pahasına görev yapacağız. Nasıl ki; geçmişte bekçiler çaldıkları düdüklerle ‘biz buradayız’ diyerek herkese huzur ve güveni, kötü niyet içerisinde olanlara da caydırıcı görev ifa ederdi. İşte yine yankılanacak düdük sesleriyle halka güven aşılayacak ve eski zamanlardaki gibi mahalleler güneşin batışından doğuşuna dek Gece Kartallarına emanet olacaktır” dedi.


25 yıl aradan sonra ilk düdüklerini çalacaklar


Törende konuşan Polis Eğitim Merkezi MüdürüÜnsal Hayal ise bekçilerin özveriyle çalışarak huzur ve güvenin simgesi olacaklarını belirterek, “25 yılı aşkın süredir aramızda göremediğimiz, düdüklerinin sesini duymadığımız bekçilerimiz artık yeniden teşkilatımızın ayrılmaz bir parçası olarak mahalle ve sokaklarımızda yerini alacak, varlıklarıyla hissettirdikleri güven ve huzuru vatandaşlarımıza tekrar yaşatacaklardır. Bizler de aynı şekilde bekçilerimizle birlikte daha da güçlenerek vatandaşa hizmet verecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor olacağız. Verecekleri hizmette donanımlı olmaları gerekli olduğunu son derece önemseyerek kendilerini titizlikle hazırlamış ve emek verilmiş bir eğitim sürecinden geçirildi. Bekçilerimizin bu eğitim sürecinde gösterdikleri gayret ve heyecanı bizleri umutlandırdı. Meslekleri icra ederlerken karşılaşacakları olay ve durumlar karşısında yaklaşım ve müdahale tarzlarını belirleyen mevzuat; eğitim programımızın omurgasını oluşturdu. Bilindiği gibi Çarşı ve Mahalle Bekçileri genel zabıtaya yardımcı silahlı bir kuruluştur. Bu nedenle üzerinde dikkatle durduğumuz bir diğer başlık da silah kullanma konusunda sahip olduğu yetkilerinin sınırlarını anlatmak oldu. Silahlı görev yapacak olan genç bekçilerime konusunda uzman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nden faydalanılarak üst seviyede atış ve taktiksel eğitim verilmiştir. Sizlerden beklenen Allah’a kul, peygambere ümmet, vatana millete hayırlı insanlar olmanızdır. Unutmayın ki; sadece görev alacağınız bölgenin emniyet, huzur ve sükununu sağlamayacak, aynı zamanda çocuklarımızın güvenle yaklaşacağı bekçi amcası, gençlerimizin bekçi ağabeyi, yaşlılarımızın ise evlatları olacaksınız. Bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmeniz şüphesiz teşkilatımıza artı değerler kazandıracaktır” diye konuştu.


Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan 746 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek sertifikalarını aldı. Yemin töreninin ardından birinci dönem eğitim kursunu başarıyla tamamlayan çarşı ve mahalle bekçilerine belgelerini Vali Ersin Yazıcı verdi. Törene Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan da katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:00
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