25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu Samsun’un Alaçam ilçesinde 25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.

Samsun’un Alaçam ilçesinde 25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.

Olay, Kadıköy Çuhakümesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, set kenarında bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yerde yatan Celal Durmaz’ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri yaptıkları inceleme sonunda, hayatını kaybeden Celal Durmaz’ın bulunduğu yerde kırık araç parçaları buldu. Bir araca ait parçaları toplayan olay yeri ekipleri, aracın çarpması sonucu Celal Durmaz’ın hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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