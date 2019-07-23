25 yaşında kalp krizinden öldü Balıkesir’in Edremit ilçesinde 25 yaşındaki genç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 25 yaşındaki genç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elektrik ustası Cem Erli, önceki gece fenalaştı. 25 yaşındaki genç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otopsiye gönderildikten sonra genç yaşta hayatını kaybeden Erli’nin cenazesi, Bayramyeri Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Edremit Kabristanı’nda ailesi ve esnaf arkadaşları tarafından büyük üzüntü içinde toprağa verildi.

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