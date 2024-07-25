25 Temmuz 2009: Adil Teymur'un vefatı (Âlim)

Abdullah Yıldız; Adil Teymur Hoca 25 Temmuz 2009’da Hakk’a yürüdü. Allah gani gani rahmet eylesin. Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nin III. Selim mahkumiyet tarihi binasında 3-5 yılımız birlikte geçmişti. Emekliliği geçmiş olmasına rağmen, uzun yıllar göreve devam etmiş, hem istedikleri hem de hocalara hocalık yapmayı sürdürmüştü. Oğulları Osman ve İbrahim aynı kadromuz oldu. Her ikisine ve kerimesi Farika Hanım’a sabr-ı cemil dilerim.







Kendilerini, vefatından birkaç yıl önce Gaziantep’teki Ökkeş Eruslu Camii’nde ziyaret ettiğim, kadîm dostum Mustafa Ünsal’la birlikte. Uzun uzun sohbet etmişti, eskileri yâd geçmişti... Umran Dergisi’nin “Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar” dizisinde Adil ve Alanur Teymur’un hayat hikayesini anlattım ve yayınlamıştım. 1931 Gaziantep doğumlu olan Adil Teymur Hoca Gaziantep’in köklü ailelerinden Teymurlar’a mensuptur. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde okurken yanına ilme veren; Üsküdar-Kısıklı’da Süleyman Hilmi Tunahan Hocaefendi’den alınacak Arapça yönlendiriciler Hukuk’u okuduktan sonra Edebiyat Fak. Arap-Fars Dilleri’ne giren Adil Hoca, Farsçayı öğrenmek için İran’a, Arapçayı öğrenmek için de Irak’a gider.







İran’da Mevlana Celaleddin Rumi’nin eşyalarını inceler. Bağdat’ta İmam Buhari’nin hocasının hocası Abdullah ibnü’l Mubarek’in yazma eserleri üzerinde yüksek lisans yapar ve onun Kitâbu’l-Cihad (1980) ve Kitâbü’z Zühd Ve’r Rekâik’ini (Zahidlik ve İncelikler - 1992, Seha yay.) dilimize ulaşır. Dame de Sion’da Bir Ders Yılı ile İnananlar ve İnanmayanlar isimli bölümleri kendi imzasıyla; Yedi Başlı Devin Cellatları ve Yedi Başlı Devin Kurbanları’nı ise Cahide Yazar imzasıyla yayımlamıştı.