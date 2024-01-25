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Tarih 25 Ocak 1275: Ahmed bin Abdullah'ın vefatı (Âlim)
Tarih

25 Ocak 1275: Ahmed bin Abdullah'ın vefatı (Âlim)

Yeniakit Publisher
2024-01-25 07:31:00 -
25 Ocak 1275: Ahmed bin Abdullah'ın vefatı (Âlim)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Ahmed bin Abdullah'ı hayırla yâd ediyoruz.

Fıkıh ve hadîs âlimi. Künyesi Ebü’l-Abbâs olup ismi, Ahmed bin Abdullah bin Muhammed bin Ebû Bekr bin Muhammed bin İbrâhim’dir. El-Hâfız Ebü’l-Abbâs Muhibbüddîn et-Taberî diye tanınmaktadır, ittifâkla Hicaz’ın hafızı kabûl edilen Ahmed bin Abdullah, 610 (m. 1213) yılında doğdu. 674 (m. 1275) senesinde vefât etti.

Tanınmış âlimlerden bilhassa fıkıh ilmini öğrenip, birçok eser kaleme aldı. Yemenli büyük devlet adamı el-Muzaffer, kendisinden hadîs-i şerîf işitmek için Yemen’e da’vet etti. Ahmed bin Abdullah Mekke’den Yemen’e gidip, bir müddet orada kaldı.

Ahmed bin Abdullah, Ebü’l-Hasen bin el-Mukir, İbn-ül-Cümeyzî, Şuayb ez-Za’ferânî, Abdurrahmân bin Ebî Harmî’den hadîs-i şerîf dinledi. Kavs bölgesinde Şeyh Mecdüddîn el-Kuşeyrî’den (Şeyh-ül-İslâm Takıyyüddîn’in babasından) fıkıh okudu. İbn-i Zehebî onun hakkında, “O, sâlih, güzel işler yapan bir zâhid ve âlimdir” demektedir.

Fıkıh öğreten, fetvâ veren ve Şafiî şeyhi olan Ahmed bin Abdullah’dan; oğlu Mekke kadısı Cemâlüddîn Muhammed ve Mekke kadısı Mecdüddîn ilim öğrenip, hadîs-i şerîf dinledi. Ayrıca ed-Dimyâtî, Ebü’l-Hasen İbn-ül-Attâr, Ebû Muhammed İbn-ül-Berzâlî de onun talebelerindendir.

Ahmed bin Abdullah, aynı zamanda Hicaz muhaddislerinden olup, Mebsût’un hükümleriyle ilgili çok güzel ve geniş muhtevâlı bir eser hazırladı. Ayrıca Muhtasar fil-hadîs, Kitâb fî fadl-i Mekke, Şerhün alet-Tenbîh adlı eserleri yazdı.

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