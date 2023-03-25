25 Mart 2009 BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu hayırla yâd ediyoruz.
1954 yılında Sivas’ta doğan Muhsin Yazıcıoğlu 1970 öncesinde dernek faaliyetlerine katılmaya başlamış ve yine o yıllarda Genç Ülkücüler Teşkilatı’nda aktif olarak yer almıştır. 1972 yılında üniversite eğitimini almak üzere Ankara’ya gelmiş ve 1980 öncesinde “Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı” ve “Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı” görevlerinde bulunmuştur. 1978 yılında “Ülkücü Gençlik Derneği”nin kurucu genel başkanlığını yapmıştır. Muhsin Yazıcıoğlu, helikopterinin düşmesi sonucu vefat etmiştir.