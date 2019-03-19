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17 yaşındaki golcü 25 kulübü peşine taktı

Brezilya ekiplerinden Ituano'da oynayan 17 yaşındaki bir futbolcu tam 25 kulüp tarafından istendi. Birkaç yıl önce iki Avrupa devi izleyip beğenmemişti.

19 Mart 2019 Salı 16:01
17 yaşındaki golcü 25 kulübü peşine taktı

Futbol dünyasına önemli yıldızlar kazandıran Brezilya'da Ituano takımında oynayan 17 yaşındaki Gabriel Martinelli'yi 25 kulüp istiyor.

Globo Esporte'nin haberine göre Arsenal, Ituano'nun 17 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Gabriel Martinelli'yle ilgileniyor. 

İddiaya göre bu oyuncuyla ilgilenen kulüp sayısı 25. Genç oyuncu daha önce kısa süreli olarak Manchester United ve Barcelona tarafından denenmiş ancak beğenilmeyerek geri gönderilmişti.

Menajeri Avrupa'ya transfer etmek istiyor

Sao Paulo doğumlu futbolcu son zamanlarda ciddi bir yükseliş içine girmiş ve birçok kulübün dikkatini çekmeye başlamıştı. Haberde Martinelli'yle ilgilenen 25 takımın 16'sının Avrupa'dan olduğu, bunların 4'ünün İngiliz ekibi olduğu belirtildi.

Brezilya ekipleri Atletico Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Santos ve Sao Paulo da genç yıldızı kadrosuna katmaya çalışıyor. Oyuncunun menajeri Marcos Casseb ise oyuncuyu Avrupa'ya satmaktan yana.

Pasaport problemi olan genç oyuncunun İngiltere'den çalışma izni alması zor görünmekle birlikte diğer Brezilyalı oyuncuların yaptığı gibi İtalyan pasaportu sahibi olabileceği ve bunun da oyuncunun İngiltere'ye transferini kolaylaştırabileceği konuşuluyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:01
  1. Ituano
  2. Brezilya
  3. Gabriel Martinelli
  4. Arsenal

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