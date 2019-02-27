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2,5 kilo esrara 8 yıl hapis

Kayseri’de durdurulan otobüste yapılan aramada yolcu olarak bulunan ve iki parça halinde 2,5 kilo esrar ile yakalanan sanığa mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezası, 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:54
2,5 kilo esrara 8 yıl hapis

Kayseri’de durdurulan otobüste yapılan aramada yolcu olarak bulunan ve iki parça halinde 2,5 kilo esrar ile yakalanan sanığa mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezası, 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.


16 Kasım 2018’de kente doğu illerinden otobüs ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan H.K.’den (34) iki parça halinde 2 buçuk kilo esrar ele geçirildi. H.K., olayla ilgili olarak gözaltına alındı. Şüpheli H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.K. ile avukatı hazır bulundu.


34 yaşındaki tutuklu sanık H.K., “Diyarbakır’da ikamet ediyorum. Çalışmak için Bandırma’ya gidiyordum. Arama bölgesinde polis durdurdu ve 2.5 kilo esrar ile yakalandım. Esrarlar bana aittir. Bandırma’ya 5-6 aylık çalışmaya gittiğim için, Diyarbakır’da 2 bin TL karşılığında tanımadığım birisinden yüklü miktarda satın almıştım. Kullandığım için pişmanım” diye konuştu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.K.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası, 16 bin 660 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:54
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