MARDİN (AA) - TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Habibe Öçal, "Kız çocuklarını canlı bomba olarak kullananların, kadınlarımızı kızlarımızı dağa kaçıran terör örgütlerinin ve sırtını terör örgütlerine dayayanların bizi anlaması mümkün değil" dedi.

Mardin'de, Sağlık-Sen tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolasıyla düzenlenen programda konuşan Öçal, kadın olarak dünyada yaşam hakkı istediklerini söyledi.

Dünyadaki tüm canlıların şiddetten arınmasını dileyen Habibe Öçal, "İnsan eşrefi mahluktur, yaratılanların en şereflisi. Bu sebeple kadına kalkan her eli, insanlığa ihanet olarak adlandırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kadını onuruna haysiyetine her tür saldırının, insanlığa yapılmış bir saldırı olarak algılanması gerektiğini vurgulayan Öçal, şöyle konuştu:

"Kız çocuklarını canlı bomba olarak kullananların, kadınlarımızı, kızlarımızı dağa kaçıran terör örgütlerinin ve sırtını terör örgütlerine dayayanların bizi anlaması mümkün değil. Aidiyet ve birey olma dengesini kuramayanların, annelik sıfatını kadınlardan esirgeyenlerin ve kadın üzerinden birçok meseleyi götürüp, kadını insanlığın temel odağından koparanları anlaması da mümkün değil. Sığınma hakkının en temel bir hak olduğunu bilerek Suriyeliler üzerinden ırkçılıkla nefret dili oluşturanların da anlamasını beklemiyoruz."

- "Kadınların vitrin süsü olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz"



Şiddetin bir başka biçiminin de kadının emeğinin ve bedenin sömürülmesi olduğuna işaret eden Habibe Öçal, "Kadınların adeta bir pazarlama aracı olarak bir vitrin süsü olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız"

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise çalışanlarının yüzde 60'tan fazlası kadın olan bir teşkilatın temsilcileri olarak Mardin'de farkındalık oluşturmak adına program düzenlediklerini söyledi.

Şiddetle mücadele konusuna katkı sunmayı arzuladıklarını belirten Memiş, şunları söyledi:

"Kadına şiddetle mücadele konusunda toplumun, hükümetin, kamu kurumlarının ortak bir mücadele göstererek, şiddette sıfır tolerans noktasında bu mücadeleye katkı sunması gerekiyor. Özellikle demokratikleşen bir toplum olarak şiddetle mücadele konusunda hem şiddetin her türlüsüne hem de özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Sağlık-Sen olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız."