  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sapık kuryeler, kadınları çileden çıkardı! Ünlü markanın kargoları böyle gelmeye başladı

Dünyaca ünlü dev banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın o hamlesini açıkladı! İşte dolar kurunu tepetaklak edecek gelişme

O ünlü isim, PKK üyeliğinden gözaltına alındı! Herkes şaşkın

İspanya'dan AB'ye Filistin resti

Dünya devi Google’dan en fazla içerik kaldırılmasını talep eden ülkeler: Ülkemiz kaçıncı sırada? Dünyaya ilan ettiler

İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes! Muhabiri Hani Mahmoud teyit etti! Bir grup esir serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde

Kral Charles'ın, ölen vatandaşların mal varlıklarını gizlice kendi mirasına aktardığı ortaya çıktı!

Beklenen müjde geldi! Erdoğan'dan emekliler için talimat

ABD'li adam, İsrail yalakası muhabiri rezil rüsva etti!
Tarih 25 Kasım 1793: Hamîdîzâde Mustafa Efendi'nin vefatı (Şeyhûlislam)
Tarih

25 Kasım 1793: Hamîdîzâde Mustafa Efendi'nin vefatı (Şeyhûlislam)

Yeniakit Publisher
2023-11-25 07:30:00 -
25 Kasım 1793: Hamîdîzâde Mustafa Efendi'nin vefatı (Şeyhûlislam)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Şeyhûlislam Hamîdîzâde Mustafa Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

1731’de doğdu. Mısır kadısı iken vefat eden ulemâdan Hamîdî Mehmed Efendi’nin oğludur. İyi bir tahsil yaptıktan sonra 1167’de (1754) girdiği müderrislik imtihanını kazandı ve bir süre sonra saray hocalığına getirildi. Nakşibendî tarikatına mensup olduğundan saraydakilere verdiği dersler yanında onlara tarikat âdâb ve erkânını da öğretmeye çalıştı. Bu sebeple saray görevlilerinden birçoğu onun müridi oldu.

Özellikle okuduğu ve yazdığı duaların çocuklarına iyi geldiğini düşünen I. Abdülhamid, manevî etkisi altına girdi. Hamîdîzâde bu sayede yükseldi. Eyüp kadısı oldu. Görevden azlinden sonra ulemâ teftişi, müderrislik imtihan heyetinde bulunma gibi önemli hizmetler yaptı. 20 Şaban 1200’de (18 Haziran 1786) Mekke payesini aldı. Sadrazam Koca Yûsuf Paşa’nın elinde çıkan çıbanı okuyarak iyileşmesine vesile olduğu için kendisine Bayındır arpalığı verildi. Bu arada İstanbul payesine de sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Hamîdîzâde Mustafa Efendi uzun zamandan beri bozulmuş olan ilmiye teşkilâtını ele aldı. Başta mevâlîzâde kanunu olmak üzere mülâzemet, nevbet, arpalık, müderrislik, nâiblik, kadılık kurumlarının yerleşmiş usullere göre işlemediğini gördüğünden bunları sert uygulamalarla ıslaha girişti. Bu konulara daha fazla zaman ayırmak için resmî yazışma ve fetvalarında imza yerine mühür kullanma usulünü getirdi.

Önce mâzul şey­hülislâmların arpalıklarına nâib göndermelerine izin vermeyip bizzat gitmeye mecbur etti. Sahn-ı Semân medreselerini yeniden düzenleyerek her bir medreseye birer müderris tayin edip talebelerin kabulü ve ihracı konularında onları yetkili kıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23