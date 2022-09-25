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Tarih 25 Eylül 1960: Yassıada’da Tutuklu Bulunan Eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın İntihar Girişiminde Bulunması
Tarih

25 Eylül 1960: Yassıada’da Tutuklu Bulunan Eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın İntihar Girişiminde Bulunması

25 Eylül'de Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Yassıada’da Tutuklu Bulunan Eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın İntihar Girişiminde Bulunması, Kuzey Irak'ta Bağımsızlık Referandumu. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 06:50:00 -
25 Eylül 1960: Yassıada’da Tutuklu Bulunan Eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın İntihar Girişiminde Bulunması

25 Eylül 1960: Yassıada’da Tutuklu Bulunan Eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın İntihar Girişiminde Bulunması 

İttihat ve Terakki Partisi İzmir ileri gelenlerinden biri olan Celal Bayar, Atatürk Döneminde Başbakanlık görevinde bulunmuştu. 

Bayar kendi deyimiyle  ‘Rejimin azat kabul etmez’ kullarından biridir. Hilmi Uran bu vakıayı şöyle anlatır: Celal Bayar, aynı zamanda Atatürk inkılaplarını kastederek ‘Rejimin azat kabul etmez’ kulları olduğu taahhüdünde bulunmuştu. (Uran,2007:272) 

Bayar, Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer almış, 14 Mayıs 195’ deki seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu. 

Celal Bayar,27 Mayıs 1960’daki askeri darbenin ardından Yassıada’da hapsedilenler arasındaydı. Bayar, 26 Eylül 1960 gecesi kaldığı hücresinde kement şekline getirdiği kemerini tam boynuna geçirmişken, nöbetçi teğmen müdahale etti ve son anda kurtarıldı. İddialara göre o gün subayların alay etmelerine ve gülmelerine içerlemişti. Son anda kurtarılan Bayar, ayıldığında ise "Bize Yeşilçam oyuncuları gibi film çevirttiler, bu revay-ı hak mıydı bu?" diyerek isyanını dile getirmişti.

 

25 Eylül: 2017: Kuzey Irak'ta Bağımsızlık Referandumu 

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesud Barzani özellikle Türkiye’nin karşı çıkmasına rağmen referanduma gitti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Irak'tan ayrılmak için düzenlediği referandumda yüzde 92 oranında evet çıktı.

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