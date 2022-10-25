25 Ekim 1939: Salih Hulusi (Paşa) Kezrak'ın vefatı

Salih Hulusi (Paşa) Kezrak 1864 yılında İstanbul’da doğdu. 30 Mayıs 1888’de bugünkü Harp Akademisi’nden dönem birincisi olarak mezun olarak kurmay yüzbaşı oldu. 7 Ocak 1900’de ise generalliğe ilk kez yükseldi. 1919 yılında Damat Ferid Paşa ve Ali Rıza Paşa Hükûmetlerinde Bahriye Nazırlığı yaptı.

8 Mart 1920 tarihinde hükûmeti kurmakla görevlendirildi ve Müşir rütbesine terfi ettirildi. İstanbul’un işgal edilmesinin ardından 2 Nisan 1920 tarihinde istifa etti. Tevfik Paşa’nın kurduğu hükûmette bahriye nazırlığı yaptı. Bu görevi sırasında 5 Aralık 1920 tarihinde Ankara Hükümeti ile Bilecik Görüşmesi’ne katıldı.





Diğer İstanbul Hükümeti temsilcileri ile birlikte Bilecik’ten Ankara’ya götürüldü. İstanbul Hükûmeti’nde resmî bir görev almayacağını yazılı olarak taahhüt etmesiyle 7 Mart 1921 tarihinde salıverildi. Buna rağmen İstanbul Hükûmeti’nde görev aldı. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasından sonra siyasetten çekildi ve 14 Haziran 1923’te ise askerlikten emekli oldu, 1939 yılında İstanbul’da öldü. (https://tr.wikipedia.org)

Salih Paşa, milliyetçi olmakla birlikte kendisinden on yedi yaş küçük ve bir sonraki nesle mensup bir asker olan Atatürk’le hiçbir zaman tam olarak anlaşamamıştır (Küçük, 1996, s. 40). Cumhuriyet döneminde emekli edilen Salih Paşa, 1934’te Kezrak soyadını almış, 25 Ekim 1939 yılında vefat etmiştir. Mareşallere mahsus cenaze töreniyle Eyüp’e defnedilmiştir. (Neslihan Bolat Bozaslan/https://dergipark.org.tr)