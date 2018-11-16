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- 25 derecede terörle amansız mücadele

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nda, eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen, PKK’ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

16 Kasım 2018 Cuma 12:13
- 25 derecede terörle amansız mücadele

Türkiye ile Kuzey Irak sınır hattında bulunan ve bir zamanlar teröristlerin 'girilmez' dediği ve 'Küçük Kandil' olarak adlandırdığı Kato Dağı’nı düzenlenen operasyonlarla tamamen kontrol altına alan güvenlik kuvvetleri bölgede operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor.

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nın önemli noktalarına kalekol, gözetleme kuleleri, güvenlik noktaları oluşturan Mehmetçik, bölgeye Kuzey Irak’ta bulunan terör kamplarından sızmaları önlemek için de gece gündüz operasyonlarını sürdürüyor.

Kritik noktaları 24 saat gözetlenen Kato Dağı’nda görev yapan asker ve güvenlik korucuları zaman zaman operasyonlar düzenleyerek güvenliği sağlıyor. 

EKSİ 25 DERECE OPERASYONLARA ENGEL OLMADI 

Bölgede etkili olan kar yağışıyla Kato Dağı tamamen beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 25 derecelere kadar düştüğü Kato Dağı’nda yakalanan huzurun devamı için sürekli olarak operasyonlar yapılıyor. Terör örgütü PKK’ya göz açtırılmayan Kato Dağı’nda 7/24 aralıksız vatan nöbeti devam ederken, belirli zamanlarda oluşturulan timlerle de operasyonlar sürüyor.

Kar yağışına rağmen operasyonlarını sürdüren güvenlik kuvvetleri, çetin kış şartlarına aldırmadan verilen emirleri yerine getiriyor. Kış şartlarına uygun kıyafetleri ile operasyona çıkan güvenlik kuvvetlerinin kararlı tutumları çetin kış şartlarının Mehmetçiği yıldırmadığını gösteriyor. 

Bölgeyi tamamen kontrolü altına alan güvenlik kuvvetleri kar kış demeden operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 12:13
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