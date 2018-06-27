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25 bin polis alımları ne zaman 2018 POMEM başvuru tarihi ve şartları ne!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasına göre, 23 dönem polis alımlarına ilişkin, temmuz ayında 10 bin polisin alınacağını söyledi. Soylu, “23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için 2018 Temmuz ayında ilana çıkılacaktır” dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:38
25 bin polis alımları ne zaman 2018 POMEM başvuru tarihi ve şartları ne!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasına göre, 23 dönem polis alımlarına ilişkin, temmuz ayında 10 bin polisin alınacağını söyledi. Soylu, “23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için 2018 Temmuz ayında ilana çıkılacaktır” dedi.

Bakanı Süleyman Soylu, 23. Dönem POMEM ile ilgili uzun süredir merak edilen sorunun yanıtını verdi. 2018 yılında 23. dönem polis (POMEM) başvurusu bekleyen adaylara müjde hükümetten geldi.

2018 POMEM 10 bin polis memuru alım mülakat tarihi

Yapılan açıklamada 23. dönem polis alım sayısı ve tarihleri de belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis alımlarını ne zaman yapacak? 23. dönem PÖH alımları yapılacak mı? İşte detaylar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Amirleri Eğitim Merkezi mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu açıklamasında: "23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için ise 2018 Temmuz ayında ilana çıkılacaktır. Eğitimlere Eylül ayında başlanacak ve Aralık ayında bu eğitim süreci de tamamlanacaktır. Yani 13 bin şimdi aldık, 10 bin alıyoruz, 10 daha alacağız. 33 bin arkadaşımızla birlikte polisimiz büyük bir güç ve kuvvet kazanacaktır. Bugün 3. döneminin mezuniyet töreninde bulunduğumuz PAEM'de 4. dönem için de sivil üniversite mezunu 2 bin 200 komiser adayı öğrenci adayı daha alınacaktır. Bunların eğitimine de Ekim ayında başlanacak ve 2019 yılı Eylül ayında eğitimleri tamamlanacaktır. 2018-2020 arasında Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek üzere lise mezunu toplam 2 bin 500 öğrenci alımı için de ilana çıkılacaktır."

Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı bildirildi.

POMEM PÖH İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,

 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

 ç) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

 PÖH yaş şartı kaçtır?

 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

 2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

 2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

 

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:38
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