25 aylık Paşa alıcısını bekliyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 1100 kiloluk 25 aylık Paşa isimli boğa alıcısını bekliyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında hareketlilik artarken, Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki bir besihanede bakılan 25 aylık Paşa isimli boğa alıcısını bekliyor. Sahibi tarafından 23 bin TL’den satışa çıkan Paşa’nın bakıcısı Salih Emul, “2 ay önce besihanemize gelen Paşa’ya gözümüz gibi özenle bakıyoruz. Alıcılarımızı bekliyoruz. 25 aylık Paşamıza 23 bin TL fiyat belirledik. Canlı olarak 1100 kilogram geliyor. 550-600 kilogram et veriyor. Şimdilik alıcısı çıkmadı daha ama muhtemelen kurbanlık olarak birkaç gün içinde satılacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca besihanemize kurbanlık almak için gelenler, Paşa’yı sevmeden gitmiyor, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmiyorlar” diye konuştu.