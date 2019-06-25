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2,5 aydır kayıp

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde 2,5 ay önce kaybolan 76 yaşındaki Halil İbrahim Gürel’den hala haber alınamıyor.

25 Haziran 2019 Salı 13:48
2,5 aydır kayıp

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde 2,5 ay önce kaybolan 76 yaşındaki Halil İbrahim Gürel’den hala haber alınamıyor.


76 yaşındaki kayıp şahıs için jandarma, jandarma komando ekipleri, AFAD, UMKE ve iz takip köpekleri ile bölge didik didik arandı fakat Halil İbrahim Gürel’e ulaşılamadı.



“Kocam nasıl kayboldu hala anlamadım”


Halil İbrahim Gürel’in eşi Sultan Gürel, “Kocam nasıl kayboldu anlamış değilim. Birileriyle mi gitti nasıl bulunamaz. Asker her gün geldi. Timler geldi, en son köpek geldi. Köpek bir tavuk bile ölse buluyor. Kocam 3-4 kilometre Çiftlik köyü tarafına gitmiş. O bölgede görenler olmuş. Amca geri dön demişler ama gel biz seni götürelim diyerek sahip çıkan olmamış” dedi.



Oğlu Orhan Gürel: “Annem ile ayrı yönlere gitmişler”


Oğlu Orhan Gürel ise, “9 Nisan’da saat 15.00’e doğru ayrılmışlar. Annem köye doğru, babam Çiftlik köyünden tarafa doğru ayrılmış. Annem daha sonra eve gelmiş. Babamın arkasından geldiğini sanıyormuş. Eve gelmiş kimse yok. Buradan tekrar geri dönmüş. Bir iki kişiye haber etmiş. Arabaya binmişler. Kaybolduğu bölgede bir arama yapmışlar. Daha sonra annem bize haber etti. Saat 18.00’e doğru. Biz de 18.45 civarı buraya geldik. Aramalara başladık. Ardından jandarma timleri geldi. Geceye kadar aradık o gün” dedi.



“Herhangi bir delil yok”


Jandarma ekiplerinin günlerce babasını aradığını belirten Orhan Gürel, “Sabah şiddetli bir yağmur oldu. Hatta o gün köpek timleri de geldi. Ama yağmur yağdığı için köpek timleri hiç koku alamıyor. Ertesi gün yine yağmur hiç durmadı. Jandarmadan arama komandoları geldi. 100-120 kişi aradık. Sonuç olarak hiçbir delil yok. Kayboldukları yerden 2-3 kilometre ötede birisiyle görüşüyorlar. Orada oturuyorlar beraber. Muhabbet ediyorlar. Bizim köye doğru 30-40 metre geldikten sonra bir kişi daha denk gelmiş. Daha sonra bir traktörcü ile görüşüyor. Onunla ayrıldıktan sonra bir daha gören olmadı. Giydiği kıyafetten ya da başka bir şeyden herhangi bir delil yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:48
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