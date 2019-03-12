25 Aralık Panorama müzesi bağışçılarına özel program

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince “25 Aralık Panorama Müzesi İçin Bağış Yapan Hayırseverlere Teşekkür Programı” düzenlendi. Program kapsamında Antep Harbi’nden kalma silahların müzede sergilenmesi için 19 bağışçıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin arasında tek tek protokol imzalandı.

Tarihi Antep Kalesi yakınlarına; 12 metre yüksekliğinde, 113 metre uzunluğunda panoramik yağlı boya çalışması olacak 25 Aralık Panorama Müzesi’nde, Antep Harbi’nde düşmanla göğüs göğüse çarpışan kahramanların aileleri tarafından yıllardır özenle saklanan nadide eserler, müzede oluşturulacak özel bir bölümde teşhir edilecek, müzeye zenginlik katacak.

En önemli projemiz 25 Aralık Panorama Müzesi

Gaziantep Sanat Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazi şehrin onurlu tarihiyle gurur duyduğunu belirtti.

Şahin, “Geçmişten aldığımız büyük bir ilham var. Bugünün şahitlerimiz ama yarın bizden sonra ne olacak? Bizim evlatlarımız, bizim torunlarımız neyi konuşacak. O yüzden bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Türkiye’nin en büyük su projesi bitti, en büyük konut projesine başlandı, metronun altyapısı tamamlandı, hepsi birbirinden kıymetli, bu döneme ait yaptığınız en önemli proje nedir deseniz, 25 Aralık Panorama Müzesi için gelinin noktadır derim. Bu bireysel olarak yapılan bir iş değil, bu şehrin nasıl bir beşeri sermayesi olduğunu bize gösteriyor. İnsanlar yıllarca gönüllü bir şekilde zamanını, enerjisini, birikimini ve bilgisini bu şehre vermiş, bu şehrin en büyük gücü budur. Böyle bir şehre hizmet etmekten büyük bir onur ve şeref duyuyorum. Yarın çocuklarımız müzemizi dolaştığında küçük bir teşekkür, o koleksiyondan küçücük bir parça o döneme dair önemli eserleri görmesi çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasını bir gazinin yıllarca saklaması bir aile için büyük bir onurdur. Tüfekçi Yusuflardan, nalbantlardan başlayan büyük bir serüven var. Bu müzede bütün şehrin gazi olduğu ikinci bir Çanakkale var. Kitaplardan öğrenemeyecek kadar büyük bir eser var, bunu geleceğe taşımak hepimizin boynunun borcuydu, bunu yapmak için bir başkan olarak ‘bismillah’ dedim ama elimizde böyle bir ekip olmasaydı böyle güzel torunlar olmasaydı, kültürel mirası koruyan beşeri sermaye olmasaydı panoramik müzeyi ortaya çıkaramazdık” dedi.

- Müzemizi Cumhurbaşkanımız cuma günü açacak

Şahin, “Anıtkabir’i çizen ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov tarafından Panorama 25 Aralık Müzesi’ni sanat eserine dönüştürdü. Tarihi sanatla birleştirdi. Yarın müzemizi gezecek çocuklarımız için özel koleksiyonlar bir onurdur. Cuma günü Panoramik müzenin ana binasının açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, açacak, kendisine müzeyi anlatacağız. İstanbul’daki Panorama 1453 Tarih Müzesi, kendi döneminde başlatılmıştı. Ama biz bir sınıf atlattık, yağlı boyayla tarihimizi buluşturduk. Allah’ım 25 Aralıklar yaşatmasın, 25 Aralıklardan da dersimizi çıkarmamız lazım. Birbirimizi sevelim, saflarımızı sıkılaştıralım, iri olalım diri olalım, güçlü ilerlememiz için güçlü insanların güçlü işbirliğine ihtiyacımız var, bir Gaziantep modeli oluşturduk evlatlarımız bu modeli taçlandıracaktır” diye konuştu.

Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Geçmiş Dönem Başkanı Sıtkı Severoğlu, 25 Aralık Panorama Müzesi’nin yapımında desteğini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.