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Korona Virüs 25 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

25 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 20:33:00 - 2021-12-25 20:43:16
25 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 109 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,79, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,49 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 128 milyon 349 bin 256 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Omicron varyantı hatırlatma dozunun önemini çok artırdı"

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle."

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