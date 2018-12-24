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25 Aralık kumpas davasında karar! 10 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'ye karşı yürütülen "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında 10 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
25 Aralık kumpas davasında karar! 10 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

10 sanığa ağır müebbet

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşındaki salonda yapılan duruşmada mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı ile Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'in "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Fetullah Gülen'in dosyası tefrik edildi

Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç'ın dosyasının tefrik edilmesine karar veren heyet, bazı sanıkları da "silahlı terör örgütüne üye olma", "özel hayatın gizliliği" ve "usulsüz dinlenme" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
  1. fetö
  2. 25 aralık kumpası
  3. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  4. 25 Aralık soruşturması
  5. Fetullah Gülen
  6. ABD'deki Hakan Atilla davası
  7. Hakan Atilla
  8. Hüseyin Korkmaz
  9. eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı
  10. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
  11. Silivri Ceza İnfaz Kurumları
  12. Yakub Saygılı
  13. Kazım Aksoy
  14. Yasin Topçu
  15. Mahir Çakallı
  16. Arif İbiş
  17. Mustafa Demirhan
  18. Mehmet Habib Kunt
  19. İbrahim Şener
  20. Mehmet Fatih Yiğit
  21. Mehmet Akif Üner
  22. müebbet hapis
  23. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
  24. eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun
  25. Sinan Dursun
  26. Engin Filiz
  27. Sinan Sağyalavaç

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