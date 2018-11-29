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25 Aralık davasında flaş karar

"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında, mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu firari 6 sanığın dosyasının ayrılmasını ve haklarındaki yakalama kararının devamını talep etti.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:10
25 Aralık davasında flaş karar

"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu firari 6 sanığın dosyasının ayrılmasını ve haklarındaki yakalama kararının devamını talep etti

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:10
  1. 25 Aralık Darbeye Teşebbüs Davası
  2. Flaş karar
  3. Mahkeme

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