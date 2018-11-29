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"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında savcı, 59 sanığın "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:05
"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında savcı, 59 sanığın "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:05
  1. 25 Aralık
  2. FETÖ

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