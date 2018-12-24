"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında 10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

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24 Aralık 2018 Pazartesi 16:39
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:39
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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