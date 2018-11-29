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"25 Aralık darbeye teşebbüs" davası

Mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Aralık'a erteledi

29 Kasım 2018 Perşembe 16:13
"25 Aralık darbeye teşebbüs" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşındaki salonda yapılan duruşmada cumhuriyet savcısının mütalaasını okumasının ardından müşteki avukatları mütalaaya karşı beyanlarını yazılı olarak mahkemeye ileteceklerini kaydetti.

Tutuklu sanıklar ve avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habip Kunt, Mehmet Fatih Yiğit, Hüseyin Tokgöz, Ercan Taş, Hayrettin Can, Fatih Aydın, Cihan Kasak ve Raif Bektaş'ın, atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi ile delil durumuna göre bu hallerinin devamına hükmetti.

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Hüseyin Korkmaz ve Sinan Dursun hakkındaki gıyabi tutukluluk kararının devamına ve bu sanıklar hakkındaki iade için düzenlenen evrakların dönüşünün beklenilmesine hükmeden heyet, sanıklar eski emniyet müdürü Hamza Tosun, Engiz Filiz ve Sinan Sağyalavaç hakkındaki yakalama kararının sürdürülmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti sonraki duruşmaların 18, 19 ve 20 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:13
  1. 25 Aralık darbeye teşebbüs
  2. FETÖ
  3. Fetullah Gülen

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