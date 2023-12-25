25 Aralık 2004: Sadreddin Yüksel'in vefatı (Âlim)

Sadreddin Yüksel 11 Ocak 1920 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken klasik medresede eğitimi almaya başladı. Siirt’in Baykan ilçesine müftü olarak atandıktan sonra memuriyet hayatına başladı. Bu dönemde İşârâtu’l-Î’câz tefsirini yayına hazırladı.







Bir süre sonra müftülük görevinden istifa edip Bitlis’in Norşin ilçesine yerleşti ve ders vermeye başladı. Norşin’deki vazifesine devam ederken 1958 senesinde, ileride İslamcılar için önemli bir lider haline gelecek evladı Metin Yüksel dünyaya geldi.







1964 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an-ı Kerîm meâl ve tefsiri hazırlamakla görevlendirildi. Bu vazifesine bir süre devam ettiyse de, muhtelif sebeplerden dolayı proje yarım kaldı. 1966 yılı sonunda ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. İsmail Ağa Kur’an Kursu’nda Arapça İslâmî ilimler dersleri verdi.







1968-75 yılları arasında Diyanet tarafından atandığı İstanbul Merkez Vaizliği görevini devam ettirdi. İyi seviyede Arapça, Farsça ve Kürtçe bilen Sadreddin Yüksel, meşhur şehidimiz Metin Yüksel’in babasıdır.







Dördü erkek, üçü kız olmak üzere yedi çocuk babası olan Sadreddin Yüksel, 25 Aralık 2004 tarihinde ahirete irtihal etti