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25 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Başkentte olumsuz hava koşulları trafik kazalarını da tetikledi. Ankara'da gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı, 25 araç hasar gördü

27 Aralık 2018 Perşembe 06:25
25 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Ankara'da gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

 

Ankara genelinde dün başlayan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla bazı ana güzergahlarda buzlanma oluştu.

Yenimahalle ilçesinden Ulus istikametine giderken Batı Bulvarı üzerinde aralarında otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 25 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.

 

Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Batı Bulvarı'nın bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 06:05
  1. Kaza
  2. Ankara
  3. 3.SAYFA Haberleri

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