248 şehit için 248 fidan Yalova Valiliği tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 248 şehit için oluşturulan hatıra ormanına 248 fidan dikiliyor.

Yalova Valiliği tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 248 şehit için oluşturulan hatıra ormanına 248 fidan dikiliyor. Düzenlenen törende ilk fidanı toprağa Yalova Valisi Muammer Erol dikti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle hain darbe girişimi esnasında şehit düşenler adına hatıra ormanı oluşturuldu. Yalova Valiliği tarafından Yalova-Bursa yolu Esadiye mevkiinde oluşturulan 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na hain darbe girişimi esnasında şehit düşen 248 kişi için 248 fidan dikildi. Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolünün tam kadro katıldığı programda toprakla ilk fidanı Vali Erol buluşturdu. Genç yaşlı çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende alana ıhlamur ağaçları dikildi. Tören esnasında 30 fidan dikilirken, ağaç dikim çalışmaları ile söz konusu saha 248 fidanla yeşillendirilecek.

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