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Avrupa 244 bin emekli vergiden kurtuluyor
Avrupa

244 bin emekli vergiden kurtuluyor

Yeniakit Publisher
2024-04-16 07:28:00 -
244 bin emekli vergiden kurtuluyor

Almanya'da bu yıl yaklaşık 244 bin emekli artık vergi ödemek zorunda kalmayacak.

Federal Maliye Bakanlığı sözcüsü, 2024 yılında 'emeklilik geliri olan vergi mükellefleri' kategorisinde yaklaşık 6.3 milyon kişinin kalacağını açıkladı. Sözcü, temmuz ayındaki emekli zammı sonrası 114 bin kişinin ise vergi mükellefi kapsamına gireceğini belirtti. Ülkede yaklaşık 21 milyon emekli bulunuyor. BERLİN

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