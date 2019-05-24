24.05.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...24 Mayıs 2019 Cuma 06:17
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
كَلَّٓا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىۙ اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰىۜ
"Hayır! Gerçek şu ki insan, kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar."
(Alak Suresi, âyet:6-7) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir Ramazan diğer Ramazana hep kefarettirler.
Büyük günah irtikab edilmedikçe aralarındaki günahları affettirirler."
(Müslim, Taharet 14, (223); Tirmizi, Salat 160, (214)
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