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24 yıl sonra şehit komutanlarının mezarında buluştular

Şırnak’ta 1995 yılında terör örgütünce şehit edilen Üsteğmen İbrahim Abanoz’un yaklaşık 110 silah arkadaşı, 24 yıl sonra şehidin Sakarya’daki mezarı başında bir araya geldi.

17 Mart 2019 Pazar 14:14
24 yıl sonra şehit komutanlarının mezarında buluştular

Şırnak’ta 1995 yılında terör örgütünce şehit edilen Üsteğmen İbrahim Abanoz’un yaklaşık 110 silah arkadaşı, 24 yıl sonra şehidin Sakarya’daki mezarı başında bir araya geldi.


1995 yılında Şırnak’ta görev yapan 110 asker, birbirlerine sosyal medyadan ulaşarak 24 yıl sonra terör örgütünce şehit edilen Üsteğmen İbrahim Abanoz’un mezarının bulunduğu Karasu ilçesine geldiler. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 110 emekli asker, önce Karasu Kaymakamlığı önünde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü anma törenine katıldı. Asker kıyafeti giyen silah arkadaşları, daha sonra Türk bayrağı açıp, vatandaş, öğrenci ve protokolle marşlar eşliğinde mezarlığa yürüdü. Daha sonrasında şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz’un mezarı başında Kur’anı-ı Kerim okundu ve dualar edildi.


Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, "Her yıl olduğu gibi bugün de şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz’u anma programını silah arkadaşlarıyla beraber gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu toprakların vatan olabilmesi için canlarını seve seve veren; eşlerini dul, çocuklarını yetim bırakan şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" dedi.


1989 Devresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Sayın ise, "Harp okulundan mezun olan kardeşlerimizle beraber bir dernek kurduk. Şehitlerimizi ve vefat eden tüm arkadaşlarımızı mümkün oldukça gidip anıyoruz. Bugün buralardaysak Abanoz ve onun gibi şehit olan kardeşlerimiz sayesinde buralardayız. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Mehmetçiğimiz tarihe gömülmedi, gönlümüzde"


Emekli Albay Çağlayan Polat, "Rahmetli şehidimizin devre arkadaşıyım. Türk tarihi Mehmetçiğin kahramanlıklarıyla doludur. Canlı kahramanlar burada, Mehmetçiğimiz tarihe gömülmedi, gönlümüzde. Her biriniz ayrı birer kahramansınız" şeklinde konuştu.



"Bu farklı bir duygu anlatılmaz"


Grup Başkanı Ahmet Çoruh ise, "Yurdun dört bir tarafından geldik. Rahmetli komutanımızı mezarı başında anma programı düzenledik. 110 kişi toplanarak geldik ve programı gerçekleştirdik, dualar ettik. Güzel bir dayanışma içerisinde program gerçekleştirdik. 24 yıl sonra bir araya geldik hiç birbirlerini görmeyen kardeşlerimizle mezarlık başında bir araya gelince duygusal anlar yaşandı. Bu farklı bir duygu anlatılmaz, insan yaşayınca görüyor. Bir yudum suyu paylaşmış kardeşlerimiz var, bir lokma ekmeği paylaşmış arkadaşlarımız var operasyonlarda, rahmetli komutanımız operasyonda bir elmayı 21 parçaya bölerek görev arkadaşlarına dağıtmış böyle bir dayanışma" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:14
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