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24 yıl önceki karnelerini aldılar

Karabük'te mesleğe 41 yıl önce başlayan ve bugün emekli olan sınıf öğretmeni Mehmet Çetingök, son karne töreninde yeni öğrencileriyle birlikte, 24 yıl önce tayini nedeniyle karne veremediği eski öğrencilerine de karnelerini verdi

14 Haziran 2019 Cuma 14:37
24 yıl önceki karnelerini aldılar

KARABÜK (AA) - Karabük'te mesleğe 41 yıl önce başlayan ve bugün emekli olan sınıf öğretmeni, son karne töreninde yeni öğrencileriyle 24 yıl önce tayin nedeniyle karne vermediği eski öğrencilerine de karnelerini verdi.

Şehit Metin Arslan İlkokulunda görev yapan ve emekliye ayrılacak olan 41 yıllık sınıf öğretmeni Mehmet Çetingök (65), 4-E sınıfında öğrencilerine karne vermeye başladı.

Daha önce okul yönetimiyle iletişime geçen bir grup eski öğrencisi, sınıfa girerek öğretmenlerine sürpriz yaptı.

Çetingök, eski öğrencilerini karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Öğretmenlerinin elini öpen ve grup adına konuşma yapan Mert Yardibi, 1995-1996 eğitim öğretim yılında Karabük Kartaltepe İlkokulunda öğrenim gördüklerini, Çetingök'ün 1. sınıftan 5. sınıfa kadar kendilerine eğitim verdiğini ancak karnelerini veremeden başka okula tayin olduğunu söyledi.

Bugün o dönem karne alamayan birçok eski öğrencisinin karne almaya geldiğini belirten Yardibi, Çetingök'ün öğretmenliğinin son gününde yanında olmak istediklerini ifade etti.

Çetingök de öğrencilerinin hepsini hatırladığını ve o karneleri veremediği için içinde hep bir ukde kaldığını anlattı.

Sınıftaki yeni ve eski öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Çetingök, daha sonra 24 yıl önce vermek nasip olmayan karnelerin yerine okul yönetimi tarafından özel hazırlanan karneleri eski öğrencilerine takdim etti.

Daha sonra okula gelen Karabük Valisi Fuat Gürel de Çetingök'ü tebrik ederek, bundan sonraki hayatında başarı diledi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:37
  1. Karabük
  2. Mehmet Çetingök

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