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24 yaşındaki Selin, maden işçisi olmak istedi müracaatı kabul edilmedi

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) alınacak 1000 kişilik işçi alımına başvuru yapmak için Alo 170 arayan 24 yaşındaki Selin İnce, ’kadın alımı yok’ denilerek başvurusu alınmadı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:10
24 yaşındaki Selin, maden işçisi olmak istedi müracaatı kabul edilmedi

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) alınacak 1000 kişilik işçi alımına başvuru yapmak için Alo 170 arayan 24 yaşındaki Selin İnce, ’kadın alımı yok’ denilerek başvurusu alınmadı.


Zonguldak Merkezde bir bayan kuaföründe çalışan İnce, eğitim gördüğü ‘Makine Teknolojisi ve Makine Bakım Onarım’ üzerine iş bulamadığı için 5 yıldır kuaförde çalıştığını belirtti.


Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 4 yıl ‘Makine Teknolojisi ve Makine Bakım Onarım’ üzerine eğitim gördüğünü belirten İnce, “Başvurumun geçerli sayılmamasının sebebi kadın işçi alınmaması erkeğe dayalı bir seçimin bulunması. Kadın-erkek ayrımı yapılmasında dolayı başvurum alınmadı. Alo 170 aradım. TTK başvurusu için aramıştım dedim. Ondan sonra bana çeşitli sorular soruldu. ’ne anlamda kayıt yaptırmak istiyorsun’ diye sordular.Genel Maden işçisi bir de makine bakım onarım tekniker olarak yazıyordu kağıtlarda bende makine bakım onarım olarak kaydımı yaptırmak için aramıştım dedim. Kaydımı almaya başladılar sonra ’bir şeye bakmam gerekiyor’ dedi aradığım danışman ondan sonra bana direk dedikleri şey ’kadın almıyoruz. Kadın alımı yok erkek alıyoruz’ dediler sonra kapattılar telefonu"


"Maden ocaklarında kadın teknik eleman da olabilir"


Makine onarımı konusunda kendisine güvendiğini belirten İnce “4 sene boyunca Endüstri Meslek Lisesinde Makine Bakım Onarım dersi aldım. Bunun için eğitildim. Teknik elaman olarak eğitildim. Eleman olarak yetiştirilen Endüstri Meslek Lisesinde bir sürü kız var. Onları da alabilirler. 1 sene boyunca makine fabrikasında staj yaptım. Nalbur hane atölyesinde torna tezgahında çalıştım. Onun haricinde de babam zaten kömürcü orada kırıcı malzemelerini temizlemiştim. Sondaj çalışmaları da yaptım gördüm.Kömürcü çocuğu olduğum için her şeyi biliyorum. Maden ocaklarında TTK ’da kadın maden mühendisleri olması kadın iş teknikerinin olması kadın teknik elemanda olabilir. Benim tepkim bu içidir. Kadın işçi değil kadın madenci değil kadın teknik elaman içindir benim bu tepkim" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:10
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