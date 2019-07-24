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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Cumhurbaşkanlığından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Halkımızın doğru habere ulaşması adına, gece gündüz demeden büyük bir emek ve özveriyle çalışan tüm medya çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
  1. Cumhurbaşkanlığı

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