Mersin’de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıylatören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı TurgayDemirtaş tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Büyükşehir Belediye BaşkanıVahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Yenişehir BelediyeBaşkanı Abdullah Özyiğit ile Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ın da katıldığıtörende konuşan Demirtaş, yeni yargı reformu paketinde yer alan icra ilanlarınıngazetelerde yayınlanmamasına yönelik düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğine vurguyaptı.

Düzenlemenin yasalaşması halinde özellikle Anadolu gazetelerinin büyük birbölümünün kapısına kilit vuracağı ve çalışanlarının işsiz kalacağına dikkat çekenDemirtaş, söz konusu yasa tasarısının bir an önce iptal edilmesini, yerel ve yaygınbasına daha çok destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

24 Temmuz’un Türk basınında sansürün kaldırılmasının 111. yıldönümü nedeniyleyazılı, görsel ve işitsel yayın kuruluşlarında görev alan tüm çalışanların BasınBayramını kutlayan Demirtaş, "Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olanbasın, halkı bilgilendirme, eğitme, kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleribulunuyor. Basın dünyasında çalışan ve emek veren gazetecilerin yağmurda,çamurda, sıcakta, soğukta, zaman zaman ise canını da tehlikeye atarakgerçekleştirdiği özverili çalışmaları sayesinde basın, ülkemizde önemli bir konumdabulunuyor. Ülkemizin ve şehrimizin gelişimi, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesive kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basın sektörünün çokönemli katkıları bulunuyor. Bu vesile ile tüm gazetecilerin ve basın mensuplarımızınmesleklerinde uzun yıllar sağlık ve esenlik içinde çalışmalarını diliyor ve bu önemligünü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise basın özgürlüğü açısındanönemli sıkıntılar yaşandığını savunarak, çoğulcu parlamenter sistemlerde 4. güçolarak kabul edilen basının özgür olması, kendini herhangi bir baskı altındahissetmemesi gerektiğini söyledi.