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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:55
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan mesajda, “Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması, demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basın; toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Basın çalışanları 365 gün, aralıksız yerine getirdikleri bu önemli görevlerin yanı sıra, milletimizin yaşadığı olağanüstü dönemlerde de önemli vazifeler üstlenmişlerdir. Bu manada, ülkemizde yaşan son hadiselerde, milletimizi doğru bir şekilde bilgilendirerek demokrasi ve basın tarihimizde önemli bir görevi daha yerine getirmişlerdir. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız; ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı dik duruş sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tutum almışlardır. Halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Basınımızın bu basiretli tutumu takdire şayandır. Ancak bu basiretli duruşun yanında unutulmaması gereken önemli bir husus da özellikle yerel basınımız çok ciddi sıkıntılar yaşamasıdır. Son yıllarda Kamu İhale Kanunu’ndaki değişiklikler yerel basını olumsuz yönde etkilemiştir. Resmi ihalelerin son yıllarda yerel gazetelerde yayınlanma oranlarındaki düşüş, özellikle ekonomik olarak yerel basının kan kaybetmesine yol açmıştır. Gazetelerden ’vergi borcu yoktur’ yazısı istenmesi ve alacaklarının vergiden kesilmesi, yerel gazeteleri ayrıca güç duruma düşürmüştür. Yine Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Yargı Reformunu’ taslağında yer alan ‘icra ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılması’, yıllardır var olma mücadelesi veren yerel basınının yarasını daha da derinleştirecektir. Her geçen gün artan maliyetler ve gazetelerin karşılaştığı güçlüklere karşı bir an önce devlet eliyle adımların atılması gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünde ebediyete göçmüş tüm basın emekçilerini saygıyla anıyor, fikir işçisi tüm basın çalışanlarının ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:55
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