MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Levent Ali Bostan, yayınladıkları mesajlarla 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladılar.

Gültak: “Basın, demokrasinin gelişmesine katkı sunar”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yayınladığı mesajla basında sansürün kaldırılışının 111’inci yıl dönümünü ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Halkın haber alma hakkının dokunulmazlığına ve demokrasilerde basının vazgeçilmez olduğuna vurgu yapan Gültak, “Halkı bilgilendirmek amacıyla büyük özveri ve fedakarlıkla gece-gündüz demeden çalışan basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, meslek ve aile hayatlarında başarı, mutluluk ve sağlık diliyorum” dedi.

Günümüzde insanların doğru bilgiye erişiminin temel bir hak olduğunun altını çizen Gültak, yönetimlerin kamuoyu nezdinde şeffaf oluşunu sağlayan basının, demokrasisinin gelişmesine de katkı sunan en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirtti. Gültak, “Akdeniz Belediyesi olarak hizmetlerimizin kamuoyuna duyurulmasında, yapıcı eleştirilerde bulunarak hizmet, proje ve çalışmalarımızın doğru, verimli ve zamanında halkımıza ulaşmasına katkı sunan basın mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyor, sağlık ve mutluluk diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yılmaz: “Basın, demokrasinin vazgeçilmezi”

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz da Türk basınından sansürün kaldırılışının 111’nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir” dedi.

“İlimizin ve ilçemizin yararına olacak her türlü çalışmada basın mensuplarımızın yanında oluğumuzu bir kez daha belirtmek isterim” diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basın çalışanlarımızın yaşadıkları zorlukları biliyoruz. Bu zorluklara rağmen özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensubu arkadaşlarımız, her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. Belediye olarak hizmetlerimizin ve projelerimizin halkımıza duyurulmasında etkin bir rol üstlenen basın mensuplarımızın bugüne kadar olduğu gibi ilimizin ve ilçemizin hak ettiği yere ulaşmasında önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Türk basınından sansürün kaldırılışının 111. yılında, tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramını kutluyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz’ sözü ışığında, tarafsızca ve ilkeli bir şekilde görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Bostan: “Basın demokrasilerin en büyük güvencesidir”

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Bostan ise bir ülkede demokrasinin gelişmesinde ve yaşamasında basının önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Bostan, “Basının özgür, tarafsız ve objektif olarak görevini yerine getirmesi, bir ülkenin hem demokratik hem de ileri seviyelere ulaşmasına ve gelişmesine olanak sağlamaktadır. Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumun basına duyduğu güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin de önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın demokrasilerin en büyük güvencesidir. En zor koşullarda büyük duyarlılık ve fedakarlıkla mesleklerini ifa eden basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik eder, çalışmalarında muvaffakiyetler dilerim” ifadelerini kullandı.