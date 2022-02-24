24 Şubat verileri açıklandı! Bakan Koca'dan iyi haber
24 Şubat günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığınca açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda azalma var." ifadelerini kullandı.
24 Şubat günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu paylaştığı açıklamasında, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir." ifadelerini kullandı.