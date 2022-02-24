24 Şubat korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Bugün kaç korona vakası var? Salgınla mücadele sürerken pek çok kişi günlük vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var? 24 Şubat Perşembe bugün kaç kişi koronadan vefat etti?
Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken vatandaşlar güncel vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var?
24 Şubat korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
24 Şubat Perşembe gününe ilişkin henüz koronavirüs vaka sayısı açıklanmadı. 23 Şubat Çarşamba günü 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.