24 Şubat 2016: Âlim Mehmed Kırkıncı'nın vefatı

Mehmed Kırkıncı, 1928 yılında Erzurum’da doğdu. Nur Cemaati’nin önde gelen isimlerinden ve kanaat önderlerindendir.



1928 yılında Erzurum ili Aziziye ilçesinin Güllüce köyünde doğdu. Uzun süre ilim tahsilinde bulundu. Said Nursî ile 1955 yılında Isparta’da tanıştı. Daha sonra Said Nursî’nin “evlerinizi medrese yapın” tavsiyesiyle Karanlık Kümbetin yanındaki evini medreseye dönüştürdü.







Erzurum’da Risale-i Nur ve Arapça dersleri verdi. 12 Eylül darbesinden sonra, dine ve ahlâka önem verilmesi, okullarda zorunlu din dersi okutulması tavsiyesi ile 4 Nisan 1982’de Kenan Evren’e bir mektup yazdı. Erzurum’da sürdürdüğü Risale-i Nur derslerinin yanında İslami ilimlerle ilgili dersler de verdi. Erzurum’daki evinde, ölümüne kadar Risale-i Nur dersleri vermeye devam etti. Böbrek ve akciğerlerindeki rahatsızlıktan dolayı tedavi gördüğü hastanede 24 Şubat 2016 tarihinde vefat etti.