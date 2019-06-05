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24 saniyede motosikleti çaldılar

Adıyaman’da bir sitenin bahçesindeki motosikleti 24 saniyede çalan 2 şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 17:45
24 saniyede motosikleti çaldılar

Adıyaman’da bir sitenin bahçesindeki motosikleti 24 saniyede çalan 2 şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet hırsızlarının soğukkanlı tavırları ‘pes’ dedirtti.


Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi TOKİ Konutlarında park halinde bulunan Kadir Ö’ye ait 02 FT 820 plakalı motosikletin yanına gelen kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 şahıs, soğukkanlı tavırları ile motosiklet sahipleriymiş gibi motosikleti alarak sürükleyerek site bahçesinden çıkardı. 24 saniye içerisinde motosikleti alarak kayıplara karışan iki şahıs sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı. Bir süre sonra motosikletini park ettiği yerde bulamayan Kadir Ö., güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek durumu da polis ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri motosikleti çalan her 2 şahsın yakalanması ve motosikletin bulunması için ise çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 17:45
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