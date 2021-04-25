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Korona Virüs 24 saatte sadece 1 vaka! Binlerce kişi oraya akın etti… O ülkede kurallar hiçe sayıldı
Korona Virüs

24 saatte sadece 1 vaka! Binlerce kişi oraya akın etti… O ülkede kurallar hiçe sayıldı

Dünya koronavirüsle mücadele ederken Yeni Zelanda’da 50 bin kişilik, sosyal mesafesiz konser düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 14:11:00 -
24 saatte sadece 1 vaka! Binlerce kişi oraya akın etti… O ülkede kurallar hiçe sayıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı ülkeler yeni tedbirler aldığını duyururken bazı ülkelerde de hayat normale dönüyor. İşte o ülkelerden biri de Yeni Zelanda.

Yeni Zelanda salgınla mücadelede sıkı tedbirler almış, sınırlarını kapatmış ve artık normalleşme sürecinin başladığını duyurmuştu.

Hayatın normal döndüğü ülkede maskelerin çıktığı, sosyal mesafenin olmadığı 50 bin kişilik bir konser düzenlendi.

Ülkenin en büyük stadyumu olan Eden Park’ta Six60 isimli müzik grubu konser verdi.

Konsere katılan bir kişi, "İnsan olarak birlikte olmak, birlikte şarkı söylemek bizim için çok önemli. Bu bize bir şeyin parçası hissi olduğumu veriyor" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, virüsün kontrol altına alındığı belirterek, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki uçuşlarda 19 Nisan'dan itibaren karantina şartının kaldırıldığını açıklamıştı.

Yeni Zelanda'da son 24 saatte sadece 1 corona virüs vakası tespit edildi. Ülkede salgının başından bu yana virüs sebebiyle 26 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 601 vaka kaydedildi.

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Yorumlar

yalancisin sen bilimkurulu

çalışanlar, gezenler normal yaşayanlar bu virüsü yeniyor. amma eve tıkılanlar hiç belini dogrultamaz
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salihce

Dünyada asilamayi bitiren 3 ülkeden biridir Yeni Zelanda.. Israil ve avusturlyanin ardindan..Yani olay bitti ..
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