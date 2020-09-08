24 saatte bin 703 yeni koronavirüs vakası, 57 vefat

Bakanlığıın bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 730’e yükseldi. Dün toplam 103 bin 925 test yapılırken, bin 703 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 281 bin 509 oldu. Dün iyileşen bin 47 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 252 bin 152’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 118 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok yeni vaka görülen ilin Ankara olduğunu açıkladı.