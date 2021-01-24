24 Ocak koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 684'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 140 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 73'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 429 bin 605'e yükseldi.

Bugünkü iyileşen hasta sayısı 6 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 860 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e, ağır hasta sayısı ise bin 905'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.